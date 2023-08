La seconda gara delle 18.30 di sabato 26 agosto 2023 e valevole per la seconda giornata di Serie A andrà in scena all'U-Power Stadium e sarà Monza-Empoli. La gara sarà trasmessa in tv e streaming in esclusiva da Dazn e sarà una sfida diretta fra due potenziali sorprese del campionato.



LE ULTIME - Palladino deve sciogliere il dubbio più grande sul partner di Caprari per l'attacco mentre conferma in toto il centrocampo uscito sconfitto a San Siro contro l'Inter. Izzo torna e manda Caldirola in panchina. Torna anche Baldanzi che si riprende il ruolo da trequartista alle spalle di Caputo. Il dubbio più grande è in fascia fra Cacace e Pezzella.



LE PROBABILI FORMAIONI

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Izzo; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Caprari; Maric.

EMPOLI (4-2-3-1): Caprile; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Grassi, Marin; Cancellieri, Baldanzi, Gyasi; Caputo.