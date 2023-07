Armando Izzo sarà ancora un giocatore del Monza. Il club brianzolo aveva chiuso l'anno scorso col Torino il suo trasferimento in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza e ora il difensore napoletano si appresta a diventare monzese a tutti gli effetti.



Izzo questa mattina è tornato a Monza per svolgere le nuove visite mediche e l'idoneità al Coni per poi firmare un contratto triennale con scadenza 30 giugno 2026.