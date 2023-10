In casa, in questo campionato di Serie A, solo Lautaro Martínez (cinque) ha segnato più gol di Andrea Colpani (quattro). Nessun centrocampista ha fatto meglio del giocatore biancorosso (solo Pulisic come lui). In otto presenze, Colpani ha già segnato tanti gol quanti in 27 partite nella Serie A 2022/23.