Con i 3 punti, approfittando del pareggio di venerdì dell’Empoli col Venezia, il Monza si sarebbe avvicinato alla vetta della classifica. Mario Balotelli e compagni sono stati invece fermati sullo 0-0. Un risultato che non è andato giù ad Adriano Galliani, positivo al Covid e costretto a guardare la partita da casa, e a Silvio Berlusconi. Proprio il presidente, a fine primo tempo ha chiamato la scorta e si è fatto accompagnare allo stadio per spronare i suoi giocatori. “Dovete dare di più, bisogna tirare di più in porta”, ha detto alla squadra. La chance capita sui piedi di Balotelli, ma il match termina 0-0. Col Monza sempre secondo in classifica, a +1 su Venezia e Salernitana, a 3 lunghezze dalla vetta occupata dall’Empoli.