Monza-Fiorentina (calcio d'inizio alle ore 20.45) è una gara valevole per la 17esima giornata di campionato in Serie A, la terzultima nel girone d'andata. I viola si presentano a questa sfida al quinto posto in classifica con 27 punti come il Napoli, 6 in più dei brianzoli, decimi a quota 21.

Palladino deve sempre fare a meno di Caprari e Gomez. Italiano non può contare su Martinez Quarta, Dodo, Castrovilli, Bonaventura e Nico Gonzalez. Mota da una parte e Beltran dall'altra vincono i ballottaggi in attacco rispettivamente con Colombo e Nzola, che partono dalla panchina.

Nel prossimo turno la Fiorentina riceve il Torino, mentre il Monza fa visita al Napoli sempre venerdì alle ore 18.30.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Pereira, Akpa Akpro, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Pessina; Mota. All. Palladino.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Barak, Kouamé; Beltran. All. Italiano.