Monza-Fiorentina è la prima delle due gare in programma venerdì 22 dicembre alle 20.45 e valida per la 17esima giornata di Serie A, la giornata pre-natalizia. La partita sarà giocata all'U-Power Stadium e sarà trasmessa in tv e streaming sia da Dazn che da Sky e quindi SkyGo e Now. Pablo Marì ancora verso il forfait per Palladino che però recupera Izzo e conferma Mota in attacco. Italiano invece ritrova Bonaventura e conferma Arthur in regia. Davanti Beltran e non Nzola.



PROBABILI FORMAZIONI

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Caldirola, A. Carboni; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Sottil, Bonaventura, Ikoné; Beltran.