, direttore sportivo del Monza, è intervenuto a margine del Gran Galà del calcio italiano a Salerno ai media presenti, parlando del premio ricevuto come società che schiera più italiani: "Siamo contenti di ricevere questo premio perché è la linea della nostra società, del nostro ad e del nostro presidente. Ci teniamo a proseguire questo percorso che abbiamo iniziato e questo premio gratifica un po' quello che stiamo facendo"."Ci vuole ancora del tempo per arrivare all'inizio del mercato, non è il momento di pensarci. Dobbiamo pensare al campionato, dobbiamo affrontare gare molto importanti e non abbiamo fatto niente. Il nostro obiettivo è raggiungere la salvezza il prima possibile, ci concentriamo su questo poi, quando sarà il momento, penseremo al mercato"."Si stanno allenando. Hanno avuto qualche problema, cercheremo di recuperarli, vedremo come proseguirà questa settimana"."Torno sempre con piacere a Salerno perché ho ricordi belli. Ho fatto due anni e mezzo dove ho vinto un campionato, ho conosciuto gente fantastica e una tifoseria importante, che ci tiene tanto a questa maglia"."Credo che ad oggi parlare di squadre che sono salve oppure già retrocesse non si possa fare perché il campionato è ancora lungo. Può succedere ancora di tutto, sicuramente queste partite fino a gennaio diranno qualcosa in più, sia in ottica salvezza, sia nei piani alti della classifica"."Non credo che sia io a poter dire quanto sia giusto la politica che adottiamo noi o le altre. Noi cerchiamo di fare quello che abbiamo in mente, creare un'identità forte e puntare sull'italianità"."Mazzocchi è un buon giocatore, ma siamo contentissimi di Birindelli, è un ragazzo che sta facendo molto bene, ci crediamo tantissimo e non c'è mai stata una possibilità di scambio"."Sì"."Sì, assolutamente. Ha un contratto di 5 anni, quindi resta con noi"."È sicuramente un motivo di vanto per noi, ci inorgoglisce, anche perché Colpani era un pupillo del nostro presidente Berlusconi, che stravedeva tantissimo per lui e questo è un ulteriore motivo di orgoglio".