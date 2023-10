Roberto Gagliardini è il centrocampista che ha colpito più pali in questa stagione nei cinque principali campionati europei (3). Tra le squadre contro le quali non ha mai pareggiato in Serie A, solo col Genoa (9) ha disputato più partite rispetto che contro l’Udinese (8). È il giocatore del Monza che in questa stagione ha effettuato più contrasti (23) e conquistato più falli (13).