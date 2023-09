Roberto Gagliardini, centrocampista del Monza, è intervenuto a Sky Sport prima della sfida contro l'Atalanta: "Per me è sempre emozionante tornare a giocare qui dove sono cresciuto, mi sento un figlio di Zingonia e sono felice di ritrovarla anche se quando si scende in campo poi si pensa solo a fare il bene del Monza".



SUL MATCH - "Sarà una partita fatta di duelli, dovremo essere bravi a vincerli e fare bene in avanti".



GASPERINI E PALLADINO - "In parte sono simili, anche se la differenza la fa il carattere e il modo di trasmettere personalità alla squadra. In questo sono diversi".