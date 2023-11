Il centrocampista del Monza Roberto Gagliardini ha parlato a Dazn dopo la gara contro il Torino:



"Sapevamo che sarebbe stata difficile contro una squadra che ti viene a prendere alto, siamo stati bravi. Dobbiamo continuare a mantenere questa solidità, abbiamo avuto palle gol e siamo riusciti a recuperarla".



OCCASIONE-GOL - "Devo migliorare in queste situazioni, sono dettagli che possono fare la differenza".



COLPANI - "Sono contento per lui, si merita davvero questa convocazione, ci sta dando una grande mano".



MIGLIORARE - "Dobbiamo mantenere questo livello di attenzione e compattezza in fase difensiva ma sono felice perché il Torino è una squadra difficile da affrontare. Adesso ci prendiamo un po' di respiro".