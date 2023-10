Roberto Gagliardini ha giocato 152 minuti contro la Salernitana in Serie A e ha partecipato a una rete ogni 76 minuti contro i campani, la sua miglior media nella competizione. Era dal 15 maggio scorso che non faceva un assist in Serie A.

Solo Jovane Cabral (quattro) ha colpito più legni dell’ex Inter (tre) in questo campionato.