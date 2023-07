Roberto Gagliardini, neo centrocampista del Monza, ha parlato a Sky Sport: "Ho detto subito a Caldirola che l'anno scorso ha fatto lo scherzetto all'Inter, ora penso che faccia lo stesso visto che sono dall'altra parte. Fu una partita strana, visto che abbiamo avuto tante occasioni. Mentre parlavo con Galliani per venire qui ho visto che alla prima ci sarebbe stata l'Inter e ho pensato a uno scherzo del destino".



LA TRATTATIVA CON GALLIANI - "La prima chiamata me l'ha fatta quando ero in vacanza, mi ha fatto molto piacere sentirlo e ricevere la telefonata. Lo ringrazio per le sue parole. Avere un dirigente come lui che ha fatto la storia del calcio italiano e mondiale è uno stimolo in più. Sa cosa fare per vincere".



LE PRIME IMPRESSIONI SUL MONZA - "Ho trovato un gruppo fantastico, con un mister preparato: ci alleniamo alla grande. Nei sei anni e mezzo all'Inter sono migliorato tantissimo, mi porterò tutto dentro e spero di fare bene qui. L'affetto dei tifosi l'ho sempre percepito".