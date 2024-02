Monza, Galliani: 'A cena con Scaroni e Ibra ecco di cosa abbiamo parlato'

L'amministratore delegato del Monza e storico ad del Milan, Adriano Galliani ha presentato a Dazn la sfida di campionato, il suo derby, Monza-Milan che alle 20.45 prenderà il via all'U-Power Stadium del capoluogo brianzolo.



DIFFERENZE - "Conoscono come giochiamo e gli altri tecnici prendono le contromisure. C'è una differenza rispetto lo scorso anno perché sanno come giochiamo".



PANCIA PIENA - "Ci si abitua a tutto. E' così e la città che non aveva mai avuto la Serie A è tutto scontato. E' l'animo umano, succede ovunque. Stiamo facendo bene ed abbiamo una grande squadra. Il livello delle seconde dieci credo che si sia alzato".



A CENA COL MILAN - "Abbiamo cenato con Scaroni e Ibra. Abbiamo parlato tanto di calcio di vita e di Berlusconi che oggi ricordiamo. Stasera sto pensando alla vita di Silvio che ha portato ai vertici del mondo il Milan ed il Monza. Il Milan è stato portato al vertice con cinque Champions. Monza mai stato in Serie A. Nel 2000-01 al 2020 era una squadra di Serie C".



IBRA SI DIVERTE - "E' un ragazzo intelligente e come ogni cosa bisogna imparare. Ha l'umiltà di capire di imparare e di sicuro raggiungerà i suoi obiettivi. E' una persona meravigliosa e quando gli chiedi una cosa per bambini e malati ti arriva il messaggio dopo trenta secondi. Gli ho detto eri scarso da calciatore ma sei una grande persona (ride n.d.r). Gli ho ricordato che l 'avremmo preso nel 2006".



MILAN DI OGGI ALL'ALTEZZA - "Avevamo una grande squadra, qualcuno sì, ma avevano giocatori straordinari. Io parlo di Monza però".