A pochi minuti dall'inizio della prima storica partita in Serie A col Monza, che affronterà il Torino, l'ad biancorosso Adriano Galliani ha chiuso le porte a Mauro Icardi: "Con Petagna siamo a posto - ha detto a Dazn - Andavo a vedere il Monza a 5 anni, adesso è incredibile che sia in Serie A. Lo scudetto? Non faccio previsioni ma solo auspici, perché sono un tifoso del Milan. Spero che possa arrivare la seconda stella".