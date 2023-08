L'ad del Monza, Adriano Galliani, ha fatto il punto sul mercato del club brianzolo in un'intervista concessa a MonzaNews. Tante le trattative ancora aperte fra operazioni in entrata e in uscita.



UN ATTACCANTE - “Una punta, punto e basta. Il Monza cerca soltanto un attaccante per completare il reparto. No, l'obiettivo principale resta Lorenzo Colombo del Milan”.



COLOMBO - “Vediamo, noi siamo sul ragazzo da tempo. Se il Milan prenderà un altro attaccante, arriverà da noi. La formula non l'abbiamo ancora discussa".



MIRETTI - “Ci piace, ma non è detto che la Juve lo lasci partire. Ma siamo pronti ad alternative, abbiamo anche altre 2/3 idee”.



CARBONI E LE USCITE - “Potrebbero partire Antov, Anastasio e Samprisi, gli altri restano tutti. Ho letto che si scrive di una possibile cessione di Andrea Carboni. E' falso, su di lui abbiamo fatto un investimento importante".