Al termine dell’Assemblea di Lega, Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato così.



Contenti per l’accordo?

“No dai, c’è un presidente, decide lui. Io sono soltanto un ex. Ai miei tempi? Non ho memoria per ricordarlo”



Sul Monza

“A campionato finito parleremo di mercato”



Su Palladino

“Lo incontrerò la prossima settimana, mi auguro che rimanga anche la prossima stagione”



Su Ibra

“Non parlo di mercato”



Su Izzo

“Tra il suo riscatto e questa eventuale condanna non c’è alcun nesso. Il ragazzo gode della nostra fiducia, è una persona fantastica”



Sul Napoli

“Abbiamo applaudito il lavoro di De Laurentiis. La vittoria di una squadra meridionale allarga i confini del calcio italiano”



Sulla possibilità di andare in Conference

“Continuiamo a vincere le partite, poi vediamo”



Sull’Euroderby

“Andrò a vederla, ho comprato i biglietti”