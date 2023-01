Una doccia fredda per le ambizioni di mercato di molti club di Serie B. E' quella regalata loro nel giorno della Befana dall'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani.



Con un post pubblicato ieri sera sul proprio profilo Facebook, il plenipotenziario brianzolo ha negato che Christian Gytkjaer, oggetto del desiderio di mezza cadetteria, possa salutare il club biancorosso: "Leggo in continuazione il nome di Gytkjaer accostato a molte squadre - si legge nel post di Galliani - voglio tranquillizzare tutti i nostri tifosi che il Vikingo non e' sul mercato".



L'avventura tra il 32enne attaccante danese, cominciato nell'estate 2020, pare dunque destinata a proseguire ulteriormente.