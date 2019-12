Ospite della trasmissione Binario Sport l’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani si è detto non del tutto soddisfatto del cammino in questa prima parte di stagione: “Sono convinto che saremmo potuti salire in Serie B già l’anno scorso, ma guardiamo comunque il bicchiere mezzo pieno e pensiamo a questa stagione che ci vede in testa. Ai ragazzi ho detto che dieci punti di vantaggio vanno bene, anche se potevano essere quindici visti i pareggi con Renate e Pontedera. - continua Galliani tornando su Ibrahimovic - Il sogno di Ibrahimovic è definitivamente svanito, non so se andrà al Milan perché preferisco non commentare le questioni che riguardano il club rossonero”.