Cristian Brocchi vicino all’addio al Monza. Questa mattina l'ex allenatore del Milan ha incontrato l'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani: è stata fatta una disamina della stagione, in un clima cordiale, nei prossimi giorni le parti si raggiorneranno ma l'ipotesi addio è la più concreta. Secondo quanto risulta, si va verso la risoluzione del contratto. In pole per la sostituzione c’è Giovanni Stroppa.