L'ad del Monza Adriano Galliani ha parlato a Sky Sport:



"Mercato? Per adesso siamo a posto, magari un centrocampista negli ultimi giorni di mercato ma solo se ci saranno occasioni. Null'altro. Cragno? Vediamo, abbiamo tanti giocatori da far uscire, mi sembra sia un problema generale quello degli esuberi. Classifica? Riparliamone il 2 di settembre. Non ci sono obiettivi al momento".