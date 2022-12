Il calcio ha bisogno di una svolta: passare al tempo effettivo. Lo ha ribadito Adriano Galliani ai cronisti in occasione del brindisi di Natale del Monza: "Davvero si gioca troppo poco. Ma il recupero secondo me psicologicamente è diverso dal tempo effettivo, molto diverso. Perché ti viene l’angoscia, lanci lungo. Se vedete nei recuperi giochi in maniera diversa rispetto ai tempi regolamentari. l calcio secondo me deve arrivare a due tempi di 30 minuti effettivi. Vuol dire che i 30 minuti si calcolano quando il pallone sta girando, quando il pallone si ferma, si ferma anche il tempo. Il portiere sta giù 20 secondi? Il tempo si ferma. Il pallone esce e il ragazzino non te lo restituisce? Fermo. Se fai così poi guardi l’orologio e vedi quanto tempo ci hai impiegato", riporta Calcioefinanza.it.