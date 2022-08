L'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha parlato così del futuro del tecnico Giovanni Stroppa dopo la sconfitta interna con l'Udinese: "Quando perdi sei sempre rammaricato, ma secondo me non meritavamo di perdere. Abbiamo avuto diverse occasioni, bisogna stare tranquilli e sereni. Stasera mancava completamente la difesa, abbiamo perso tre difensori centrali con Marlon, Pablo Marì e Ranocchia. Stroppa è confermato? Sì, assolutamente. Non è a rischio. Non so come mai me lo chiedete dalla prima giornata. Abbiamo vinto un campionato meno di tre mesi fa con lui. Non è il caso di fare drammi, bisogna stare calmi".