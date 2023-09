Adriano Galliani, giunto a Milano presso la sede della Lega Nazionale Professionisti di Serie A per partecipare all'assemblea in programma questa mattina, ha parlato di alcuni temi caldi. Tra gli argomenti trattati dall'ad del Monza, il possibile colpo a zero legato al Papu Gomez, l'imminente derby e le voci sulla cessione del Monza.