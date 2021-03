L'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani recentemente ha raccontato un retroscena interessante della trattativa che ha portato Mario Balotelli in Brianza. Queste le sue parola a L'Equipe in merito in particolare all'ingaggio dell'ex attaccante di Milan e Inter tra le altre: "Raiola non ha voluto commissioni, mi ha detto di scegliere l'ingaggio di Mario, ma è stata una trattativa di un secondo".