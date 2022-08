Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, è intervenuto a Mediaset prima della sfida di Coppa Italia con il Frosinone: "Se prendo Icardi? Non lo so... Stasera non si parla di mercato, vediamo cosa succede. Io ero abituato ai giorni del condor, ma quest’anno saranno dal 30 agosto al 1 settembre. Aspettiamo. Quest'anno sarà come in Argentina, con un campionato di Apertura e uno di Clausura. Abbiamo preso gente che conosce la Serie A perché con gli stranieri ci vuole sempre tempo perché si ambientino e quest'anno non possiamo permetterci di non fare bene da subito. Lo scudetto? Da 20 anni lo vincono Inter, Juventus e Milan, non credo che usciremo da questo schema, poi la classifica sarà da dipingere. La Roma farà un grandissimo campionato, il Napoli è una buona squadra, poi ovviamente da tifoso del Milan mi auguro che vincano i rossoneri. E' un ragazzo che stimo e a cui voglio bene. Il Napoli però è una bottega cara, vediamo. Abbiamo preso gente che conosce la Serie A perché con gli stranieri ci vuole sempre tempo perché si ambientino e quest'anno non possiamo permetterci di non fare bene da subito".