Il Monza continua a lavorare alacremente per consegnare a Giovanni Stroppa una formazione competitiva per la Serie A. Si avvicina in tal senso il momento della verità sul fronte Maya Yoshida, che si svincolerà dalla Sampdoria il 30 giugno. Il giapponese ha già ricevuto una proposta da Galliani e a breve darà la sua riposta al club di Silvio Berlusconi.