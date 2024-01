Monza, Galliani: 'Usciranno Maric e Cittadini. Carboni? Vi svelo se rimane' VIDEO

Emanuele Tramacere, inviato

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato così prima dell’Assemblea in Lega Calcio.



MERCATO - “Dopo Djuric basta, abbiamo chiuso. Abbiamo fatto il nostro mercato in entrata. In uscita? É difficile, tutti i giocatori stanno bene qui a Monza. Dovrebbero uscire Maric, Cittadini e Bettella”.



CARBONI - “Carboni rimane”.



TANTI TREQUARTISTI - “I trequartisti non sono tanti. Per fortuna Palladino li alterna”



ASSEMBLEA - “In Europa, in nessun paese la Federazione può cambiare i formati senza l’ok della Lega. E’ un diritto di condivisione, non di veto”.