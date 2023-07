Proporrò alla Segreteria nazionale di @forza_italia ed agli alleati il nome di Adriano Galliani come candidato al collegio senatoriale di Monza.Sul suo nome ho trovato il convinto consenso della famiglia Berlusconi che ho incontrato oggi a Milano. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) July 26, 2023

. La notizia era circolata dopo la scomparsa die si legava alle voci di cessione del Monza, ora l'ipotesi di un nuovo impegno per l'attuale amministratore delegato dei brianzoli prende forma. La conferma arriva via Twitter da, segretario di Forza Italia, ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio: "Proporrò alla Segreteria nazionale di Forza Italia ed agli alleati il nome di Adriano Galliani come candidato al collegio senatoriale di Monza. Sul suo nome ho trovato il convinto consenso della famiglia Berlusconi che ho incontrato oggi a Milano".. Come prevede la legge, alla morte di un deputato, o in questo caso di un senatore, bisogna procedere alle elezioni suppletive nel collegio elettorale dove quest’ultimo era stato eletto, in questo caso quello di Monza. Si tratterà di unper l'ad brianzolo e storico braccio destro nel calcio di Silvio Berlusconi: Galliani era stato eletto tra le fila di Forza Italia per la legislatura cominciata nel 2018 e terminata nel 2022.