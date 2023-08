Nel prepartita della sfida Inter-Monza ha parlato a Sky anche l'amministratore delegato del club brianzolo Adriano Galliani.



MAZZONE - "Di Mazzone mi ricordo tanti anni, era stato un giocatore forte, poi personalità fortissima anche da allenatore. Una persona vera. Che segreto ruberei a Marotta? Vorrei tornare negli anni '70 quando io ero a Monza e Beppe a Varese. Quello è il ricordo più bello. Abbiamo avuto dei percorsi felici nella vita e quindi va bene così. Nell'Inter ci sono 3 giocatori che han giocato a Monza negli ultimi anni, noi ne abbiamo 6 scuola Inter".



COLOMBO - "Non è che lo vogliamo perché è nato a Vimercate, però abbiamo un amministratore delegato (che sarei io) nato a Monza, il capitano Pessina nato a Monza. Berlusconi teneva molto al senso d'appartenenza. Colombo è un buon giocatore e che sia nato a Vimercate è meglio".



RAZZIA ARABI - "Un discorso troppo lungo, non si può fare in un pre-partita. Berlusconi aveva anticipato nel 2007 che la Premier ci avrebbe surclassato, poi sarebbero arrivati gli arabi. Nel calcio sta succedendo quello che è già successo nell'industria e nella finanza mondiale".