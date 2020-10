Il Monza ha chiuso il mercato da regina della Serie B, con Kevin-Prince Boateng come ciliegina sulla torta. Eppure la coppia Berlusconi-Galliani aveva in mente altri due colpi importanti: come scrive Monza-news.it, nel mirino dei brianzoli c'erano Federico Bonazzoli, ora al Torino, e Borja Valero, di nuovo alla Fiorentina.