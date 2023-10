Il Monza studia in vista della sfida col Sassuolo prevista per domani alle 18.30 al Mapei Stadium. I brianzoli, dopo la perdita di Caprari per l'infortunio al ginocchio, ripartono dal Papu Gomez, alla prima convocazione con la squadra di Palladino.

Questo l'elenco:



Portieri: Di Gregorio, Sorrentino, Gori.

Difensori: Donati, Izzo, Caldirola, F. Carboni, Pedro Pereira, Birindelli, Pablo Marí, D'Ambrosio, A. Carboni, Cittadini, Kyriakopoulos.

Centrocampisti: Gagliardini, Machin, Akpa Akpro, Gomez, Colpani, Pessina, Vignato, Ciurria.

Attaccanti: Colombo, V.Carboni, Maric, Mota Carvalho.