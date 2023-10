Il Monza si prepara per affrontare la Roma nella sfida in programma per domani alle 12.30 all'Olimpico. In vista del match, Raffaele Palladino ha diramato la lista dei convocati. Assente, chiaramente il Papu Gomez, dopo la positività al doping.

Questo l'elenco completo:



Portieri: Lamanna, Di Gregorio, Sorrentino, Gori.



Difensori: Donati, Caldirola, F. Carboni, Pedro Pereira, Bettella, Birindelli, Pablo Marí, D'Ambrosio, A. Carboni.



Centrocampisti: Gagliardini, Machin, Akpa Akpro, V. Carboni, Colpani, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos, Vignato.



Attaccanti: Colombo, Maric, Mota Carvalho, Ciurria.