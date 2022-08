Mauro Icardi al Monza? Il sogno non è ancora tramontato e l'ultimo contatto avuto da Wanda Nara è stato con il Galatasaray che sogna il super-colpo, ma la punta argentina del PSG non ha fretta e preferirebbe un ritorno in Italia e vicino a Milano. Saranno decisivi i giorni del Condor, per Adriano Galliani che non ha del tutto chiuso la porta a Maurito ed è al lavoro per provare a dare una svolta a un Monza partito malissimo.