Adriano Galliani è, inevitabilmente, uno dei più importanti artefici dell'esplosione del Monza che, da quando è arrivato Palladino, ha trovato la formula magica per rilanciare il proprio campionato fino ai margini di un piazzamento europeo. E l'ad del Monza per questa prima stagione in Serie A dell'era Berlusconi ha studiato una particolare formula per i calciatori da acquistare in prestito. Sono tanti infatti quelli in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. L'abbiamo ribattezzata la 'formula Galliani' e ve l'abbiamo raccontata nel nostro format Manca solo la firma. Che cifre in vista dell'estate!