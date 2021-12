Bresciano e tifoso del Brescia, ma cresciuto nell'Atalanta e ancora di proprietà del club bergamasco. Andrea Colpani, centrocampista classe 1999 in prestito al Monza, ha dichiarato a Tuttosport: "Quando avevo 5 anni mio papà mi portò a vedere l'ultima partita di Roberto Baggio a San Siro. A 8 anni feci un provino per il Brescia, ma allora il settore giovanile biancoazzurro non era strutturato come lo è adesso. Non ne rimasi particolarmente impressionato come invece accadde quando mi chiamò l'Atalanta, alla quale devo proprio tutto. E anche se non ho mai esordito in prima squadra, non ho mai smesso di crederci. Voglio che questo sia l'anno della mia consacrazione".