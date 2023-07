L'intervento alla caviglia a cui si è sottoposto nei giorni scorsi Gianluca Lapadula lo terrà fuori per almeno tre/quattro mesi e, a 30 giorni dalla chiusura delle trattative, costringe il Cagliari a rivedere le sue strategie sul mercato. L'assenza di quello che nei piani doveva essere l'attaccante titolare di Claudio Ranieri crea un buco non colmatile coi vari Pavoletti, Shomurodov e Luvumbo. La soluzione così va cercata sul mercato, con un nome per cui i sardi si sono già mossi: Andrea Petagna, centravanti classe '95 del Monza pagato oltre 12 milioni tra prestito e obbligo di riscatto dai brianzoli, che dopo i quattro gol della scorsa Serie A potrebbe lasciare i biancoblù.