Sono tanti i protagonisti della grande stagione, la prima in Serie A, del Monza. Su tutti, Raffaele Palladino, l'allenatore chiamato al salto dalla Primavera alla prima squadra a inizio settembre e capace di portare il club neopromossa a sognare addirittura l'Europa. Poi anche Carlos Augusto e Ciurria, gli esterni goleador che hanno messo le ali ai brianzoli. E, infine, Michele Di Gregorio, il portiere che doveva essere la riserva di Cragno e invece, fin da inizio stagione, è stato il titolare assoluto della porta biancorossa.



TRA CRAGNO E MERCATO - Ben 10 i clean sheet del numero 16, un traguardo tutt'altro che banale per una squadra neopromossa. Numeri che non sono passati inosservati anche all'estero, visto che il Nottingham Forest ha messo gli occhi su di lui. Una prima richiesta d'informazioni, per capire la situazione del classe '97, legato ancora da due anni di contratto al Monza. A fine stagione si capirà se il club di Premier farà sul serio o meno per l'ex Inter, quel che è certo è che un portiere saluterà: tra Di Gregorio e Cragno, ne resterà soltanto uno. Dall'Inghilterra può arrivare l'offerta in grado di cambiare i piani sulla porta del Monza.