Silvio Berlusconi ha parlato ieri sera dopo la sconfitta del suo Monza contro il Torino: "Ci metteremo un po' per abituarci a questi livelli, abbiamo mercato di rinforzare la squadra e credo che qualcosa di buono si sia visto. Il nostro obiettivo deve essere quello di non tornare subito in Serie B. Il mio non è un ritorno in Serie A, il Monza non ci è mai stato in 110 anni. Mercato? Abbiamo già fatto 13 acquisti, sono io che pago... Non possiamo fare più altro, bastano questi. Un colpo c'era, ma è sparito... Sfumato? No, di più".