. "Noi siamo qui per lavorare" urla l'allenatore a un gruppo di tifosi che stavano seguendo l'allenamento della Lazio nel ritiro di Auronzo. Caso rientrato, ma la posizione del giocatore resta in bilico. Lotito l'ha rassicurato - "se rimani non è un problema" - ma. Acerbi ha ancora tre anni di contratto con la Lazio e nessuna delle due parti ha intenzoni di arrivare allo scontro, per questo si sta cercando insieme una soluzione che possa andar bene sia al giocatore che al club.- L'ipotesi, per esempio, al momento non interessa al giocatore: Galliani sta capendo se ci sono margini per far cambiare idea al ragazzo e anche nei prossimi giorni potrebbero esserci nuovi contatti. Dopo la cessione di Bremer potrebbe farsi avanti anche il, che sta valutando se puntare su questo affare low cost mettendo a disposizione di Juric un difensore d'esperienza e leadership.- E' ormai quasi del tutto sfumata l'ipotesi, al quale il giocatore era stato proposto per il dopo Koulibaly. Il primo obiettivo degli azzurri però è sempre stato il sudcoreano del Fenerbahçeper il quale in questi giorni dovrebbero pagare la clausola di 19,5 milioni di euro. Rimane sullo sfondo l'ipotesi: dopo aver perso Bremer i nerazzurri devono rivedere i piani, Acerbi può essere un'opportunità a basso costo ma al momento i preferiti sono altri. I tifosi contestano Acerbi e la Lazio attende proposte, il giocatore è pronto a fare le valigie.