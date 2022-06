E' un Monza ambizioso, quello che ha conquistato la Serie A grazie alla vittoria col Pisa ai playoff. Berlusconi e Galliani sognano in grande, vogliono costruire una squadra che possa essere protagonista nella prossima stagione. Tra alcuni profili esperti sui quali stanno già lavorando - da Candreva a Sensi, QUI il punto -e fratello di Samuele che ritroverebbe in biancorosso.- Protagonista ieri con un gol nella vittoria dell'Under 21 contro il Lussemburgo, per Vignato in questi giorni è in programma un incontro tra Adriano Galliani e l'agente del giocatore (lo stesso di Samuele e di Andrea Ranocchia, altro profilo sul quale stanno lavorando).per trovare continuità e fare esperienza in Serie A.- Non solo Monza,, i neroverdi hanno individuato nel classe 2000 uno dei possibili sostituti dell'attaccante che piace alla Roma . Un'idea, con l'intenzione di proporre un prestito con diritto di riscatto al Bologna che aveva preso Vignato nel 2020 dal Chievo per poco più di un milione di euro. Dopo due stagioni in rossoblù il giocatore si sta guardando intorno per trovare spazio. Il Monza si muove per Vignato, primi contatti con l'agente.