Monza, infortunio per Dany Mota contro il Napoli: problema alla caviglia

un' ora fa



Il Monza perde una pedina importante dopo meno di mezz'ora di gioco della sfida contro il Napoli. Al minuto 26 della sfida dell'U-Power Stadium, infatti, Raffaele Palladino è stato costretto al cambio, richiamando ai box un dolorante Dany Mota.



STORTA - Alla base della sostituzione forzata, una storta alla caviglia destra di cui il portoghese si era reso protagonista qualche istante prima. Dopo aver provato a stringere i denti per alcuni minuti, Dany Mota ha poi alzato bandiera bianca, chiedendo il cambio. Palladino manda in campo Daniel Maldini.



NAZIONALE - Nel viso triste di Dany Mota all'uscita dal campo c'è anche un po' di delusione legata alle possibili implicazioni di un eventuale infortunio serio, in ottica nazionale. L'attaccante del Monza aveva infatti recentemente raccolto la prima convocazione con il Portogallo per le amichevoli durante la pausa e spera di potersi giocare qualche chance in vista degli Europei. Da capire l'entità del problema alla caviglia, che verrà chiarito meglio con gli esami di rito nei prossimi giorni.