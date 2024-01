Monza, infortunio per Di Gregorio: le condizioni

Problema per il Monza di Raffaele Palladino: Michele Di Gregorio, portiere dei brianzoli, ha subito un infortunio al ginocchio in uno scontro di gioco con Harroui che, al 40° minuto di gioco, l’ha costretto a uscire. Il portiere biancorosso ha provato a rimanere in campo (il contatto era avvenuto al 35°), ma non ce l’ha fatta. Dopo pochi minuti, infatti, ha accusato un dolore al ginocchio anche sul rinvio dal fondo. Stop immediato e sostituzione. Al suo posto è quindi entrato Sorrentino. Buona notizia, tutto sommato, per tutti coloro che giocano al Fantacalcio dato che Di Gregorio non ha subito gol.



AGGIORNAMENTO - Al 69', Di Gregorio è stato inquadrato tornare (dalle telecamere di DAZN) in panchina sostenuto dalle stampelle. Nel corso delle prossime ore, l'estremo difensore azzurro sosterrà gli esami di rito per comprendere l'entità dell'infortunio.