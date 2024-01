Monza-Inter 1-5: il tabellino

Stefano Peduzzi

Monza – Inter: 1-5



Marcatori: 12’ pt rig. Calhanoglu (I), 14’ pt Martinez (I); 15’ st Calhanoglu (I), 24’ st rig. Pessina (M), 39’ st rig. Martinez (I), 43’ st Thuram (I)



Assist: 14’ pt Dimarco (I), 15’ st Thuram (I), 43’ st Mkhitaryan (I).



Monza (3-4-2-1): Sorrentino; D’Ambrosio (26’ st Pablo Marì), Gagliardini, Caldirola; Ciurria (1’ st Kyriakopoulos), Bondo (1’ st Colombo), Pessina (35’ st Akpa Akpro), Pedro Pereira (13’ st Birindelli); Colpani, V.Carboni; Mota. All. Palladino.



Inter (3-5-2): Sommer; Pavard (36’ st Bissek), De Vrij, Bastoni (27’ st Acerbi); Darmian, Barella (17’ st Frattesi), Calhanoglu (17’ st Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (27’ st Carlos); Thuram, Martinez. All. S. Inzaghi.



Arbitro: Antonio Rapuano di Rimini.



Ammoniti: Colpani (M), Calhanoglu (I), Birindelli (M), Pavard (I).



Espulsi: Palladino (M) per proteste.