Monza-Inter: deciso il futuro di Carboni

Monza-Inter di stasera è una partita speciale per Valentin Carboni. L'attaccante argentino classe 2005 è in prestito alla squadra allenata da Palladino, ma il suo cartellino è di proprietà del club nerazzurro. Che a fine stagione ha intenzione di riportarlo a Milano per tenerlo in prima squadra.