Monza-Inter, match della 17esima giornata di Serie A, si giocherà all'U-Power Stadium di Monza, sabato 7 gennaio alle ore 20:45 (in diretta su DAZN e Sky, Now, Sky Go). Di seguito le probabili formazioni:



MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Marlon; Ciurria, Ranocchia, Colpani, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Petagna.



INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Dzeko.