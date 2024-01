è il quarto e ultimo anticipo del sabato della 20esima giornata della Serie A 2023/24, la prima del girone di ritorno, con calcio d'inizio a partire dalle 20.45 allo U-Power Stadium nel capoluogo brianzolo. Dopo aver conquistato il titolo illusorio di "Campioni d'Inverno", vincere persignificherebbe confermarsi in vetta alla classifica e mettere pressione alla Juventus che non potrà rispondere fino a martedì.non sarà però vittima sacrificale e con i tanti ex (ma non l'infortunato Di Gregorio in porta) vuole provare ad accorciare su un piazzamento europeo.Monza (3-4-2-1): Sorrentino; D'Ambrosio, Gagliardini, Caldirola; Pereira, Pessina, Bondo, Ciurria; Colpani, Carboni; Mota.Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro