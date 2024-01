Monza-Inter: quote nerazzurre nella prima di ritorno, i bookie spingono per un altro gol di Lautaro

L'Inter campione d'inverno va in trasferta a Monza dopo un girone d'andata chiuso a 15 vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta. I nerazzurri, reduci dal successo in extremis sul Verona, arrivano in Brianza con il favore delle quote: il «2» prevale infatti a 1,50, mentre un successo della formazione di Palladino oscilla tra 6,15 e 6,25. Nel mezzo la quota del pareggio, che si attesta a 4,25. L'Over a 1,80 prevale sull'Under a 1,90, mentre sono in perfetto equilibrio le quote di Goal e No Goal, entrambe fissate a 1,85. Tra i risultati esatti in pole c'è lo 0-1 in favore dell'Inter, proposto a 6,50, seguito dallo 0-2 a 7,25, mentre 1-1 e 1-2 valgono 8,50 la posta. Dopo qualche settimana di assenza causa infortunio, Lautaro Martinez si è ripreso la sua squadra siglando la prima rete nerazzurra al Verona. Per l'argentino c'è aria di gol anche nella sfida dell'U-Power Stadium, dove una marcatura paga 2 volte la posta, con la doppietta a 6,25. Nel Monza il pericolo principale è quel Colpani già nel mirino delle big italiane: per lui un gol si gioca a 6.