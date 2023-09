Il Monza si prepara ad accogliere il Papu Gomez, già in città per unirsi ai compagni. Andrà a rinforzare la rosa dopo lo stop di Caprari, che oggi si è operato al ginocchio. L'intervento, come riportato dal sito ufficiale del club, è perfettamente riuscito, con il giocatore che rimmarrà ancora per qualche giorno presso la clinica di Barcellona per riprendersi al meglio prima di rientrare in Italia.

Questo il comunicato ufficiale:



"Oggi Gianluca Caprari si è sottoposto a intervento chirurgico al ginocchio destro, presso la clinica del Professor Ramon Cugat a Barcellona.

L'intervento è perfettamente riuscito, l’attaccante rimarrà qualche giorno a Barcellona prima di intraprendere la fase riabilitativa."