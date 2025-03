Monza, Izzo: "Dopo la sentenza ho urlato di felicità, ora ricomincio a vivere"

Getty Images

Nei giorni scorsiha tirato un sospiro di sollievo per la piena assoluzione dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa per il reato di frode sportiva aggravata dal metodo mafioso, il difensore del Monza era stato indagato in merito all'alterazione della partita della Serie B 2014/15 Modena-Avellino, ma la Corte d'Appello ha deciso di assolvere il giocatore perché "il fatto non sussiste". Dopo l'assoluzione il Monza ha voluto dimostrare la vicinanza al calciatore attraverso un comunicato e oggi il diretto interessato ha parlato al TG1 raccontando emozioni e sensazioni.

- "La mia reazione alla sentenza è stato un urlo liberatorio, di felicità - ha spiegato Izzo -. E' una cosa che mi ha segnato perché ho fatto tanti sacrifici per arrivare a questo livello, ma adesso mi metto tutto alle spalle. Ringrazio mia madre, mia moglie e i miei figli che in questi anni mi sono sempre stati vicini. Adesso sono rinato. E contento di vestire la maglia del Monza e di lottare ogni settimana".

- In questa stagione Izzo è sempre stato un punto fermo della difesa del Monza, sia con Nesta che con Bocchetti:. Le ultime tre partite contro Torino, Inter e Parma le ha giocate con la fascia da capitano al braccio, e nella sfida pareggiata in casa contro i gialloblù - l'ultima prima della sosta per le nazionali - è arrivato anche il primo gol stagionale decisivo per evitare la quarta sconfitta consecutiva.