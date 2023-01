Al fischio finale di Monza-Inter è scoppiata la gioia dei brianzoli che hanno strappato un pari insperato all'ultimo secondo. Tra i più su di giri Armando Izzo che, una volta guadagnati gli spogliatoi, ha voluto condividere la sua felicità con i suoi followers in una diretta Instagram. E un pensiero è andato anche alla sua città natale, quella Napoli, sconfitta pochi giorni fa dai nerazzurri e ora di nuovo potenzialmente in fuga. "Forza Napoli!", ha gridato il difensore in diretta. Un pari che fa dunque contente almeno due squadre.